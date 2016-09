Olympiasieger Van Avermaet siegt in Montreal

erschienen am 11.09.2016



Stra├čenrad-Olympiasieger Greg Van Avermaet hat das WorldTour-Rennen in Montreal gewonnen. Der 31-Jahre alte Belgier vom Team BMC Racing setzte sich in der Stadt der Sommerspiele von 1976 vor Weltmeister Peter Sagan (Slowakei/Tinkoff) durch.

Am Freitag hatte Sagan noch den ersten Teil der Kanada-Kurztour in Quebec vor Van Avermaet f├╝r sich entschieden.