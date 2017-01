Olympiasieger Walace auf dem Weg zum HSV

erschienen am 29.01.2017



Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Hamburger SV steht angeblich kurz vor der Verpflichtung des brasilianischen Olympiasiegers Walace. Laut brasilianischen Medien hat Grêmio Porto Alegre das 10-Millionen-Euro-Angebot der Hanseaten angenommen. Der 21-Jährige sei bereits am Sonntag Richtung Deutschland abgereist, um noch rechtzeitig vor dem Schließen des Transferfensters am Dienstag den Medizincheck durchzuführen und den Vertrag zu unterzeichnen.

Grêmio-Präsident Romildo Bolzan bestätigte dem Internetportal UOL Esporte die Reise des defensiven Mittelfeldspielers, eine offizielle Stellungnahme gäbe es aber erst nach dem endgültigen Vertragsabschluss. Walaces Berater Rogério Braun war bereits in der Vorwoche zu Gesprächen mit dem HSV nach Deutschland gereist.

Walace ist seit August 2014 Stammspieler bei Grêmio und gehörte beim Pokaltriumph im vergangenen Dezember zu den Stützen des Teams. Der 1,88 m große Defensivmann holte mit Brasiliens Olympiateam bei den Sommerspielen in Rio de Janeiro erstmals Fußballgold für den Rekord-Weltmeister und bestritt am vergangenen Mittwoch beim 1:0 gegen Kolumbien sein zweites Länderspiel für die Selecao.