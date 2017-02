Olympiasiegerin Shiffrin verzichtet auf WM-Super-G

erschienen am 06.02.2017



Viktoria Rebensburg hat beim Auftakt der alpinen Ski-WM in St. Moritz mit dem Super-G am Dienstag (12.00 Uhr/ZDF und Eurosport) eine aussichtsreiche Konkurrentin weniger. Slalom-Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin (USA/21) wird das Rennen auslassen, wie sie am Montag berichtete.

"Ich will mich auf die Rennen konzentrieren, bei denen ich die besten Chancen habe", sagte die zweimalige Slalom-Weltmeisterin, und das seien die technischen Disziplinen (Riesenslalom und Slalom). Im Speed gelte sie im eigenen Team als "Schönwetterfahrerin", fügte Shiffrin lachend an. Aufgrund der schwierigen Verhältnisse in St. Moritz nach dem Schneefall der vergangenen Tage falle ihr der Verzicht leicht.

Shiffrin hatte in Cortina d'Ampezzo beim letzten Super-G vor der WM, ihrem erst vierten im Weltcup, als Vierte überrascht. In den Dolomiten habe aber die Sonne geschienen, die Piste sei in einem perfekten Zustand gewesen. "Dieses Ergebnis gibt mir die Gewissheit, dass ich irgendwann eine gute Speedfahrerin sein kann, eine gute Allrounderin, und das ist auch mein Ziel", sagte sie. Aber St. Moritz komme da zu früh.