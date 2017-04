One For Arthur gewinnt Grand National

erschienen am 08.04.2017



hat als zweites schottisches Pferd das legendäre Grand National auf der Galopprennbahn in Aintree bei Liverpool gewonnen. Der Achtjährige setzte sich nach einem Glanzritt von Jockey Derek Fox in dem mit einer Million Pfund dotierten Hindernisrennen vor Cause Of Causes unter J.J. Codd durch. Rang drei nach knapp 7000 m ging an Saint Are mit Davy Russell im Sattel.