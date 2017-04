Ostermeier verlängert bei der SGS Essen

erschienen am 07.04.2017



Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen hat den Vertrag mit Eigengewächs Lena Ostermeier verlängert. Die 20 Jahre alte Innenverteidigerin unterschrieb für zwei weitere Jahre. "Lena ist derzeit bei uns in der Abwehr nicht wegzudenken. Mit ihrer soliden Abwehrleistung hat sie uns schon so manchen Punkt gerettet", sagte Trainer Daniel Kraus.