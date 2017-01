Osternienburger HC und Zehlendorfer Wespen gewinnen Pokal

erschienen am 08.01.2017



Leipzig (dpa/sa) - Der 28. Messepokal im Hallenhockey ging am Sonntag in der Leipziger Sporthalle in der Brüderstraße mit den Siegen der Männer des Osternienburger HC und der Frauen der Zehlendorfer Wespen Berlin zu Ende. Im Männer-Finale setzten sich die Osternienburger nach Siebenmeterschießen mit 10:9 gegen Erlangen durch.

Die Osternienburger beendeten das Traditionsturnier zum 13. Mal als Sieger, wobei ihr zuvor letzter Turniersieg schon aus dem Jahr 2009 datierte. Dritter wurde der Gastgeber ATV Leipzig 1845, der sich ebenfalls erst nach Siebenmeterschießen mit 4:3 gegen TSV Leuna durchsetzte.

Bei den Frauen erkämpften die Zehlendorfer Wespen mit einem 4:3-Endspielsieg gegen Klipper THC Hamburg zum ersten Mal die Trophäe. Der Siegestreffer für die Berlinerinnen fiel erst Sekunden vor dem Schlusspfiff. Auch bei den Frauen ging der dritte Platz an ATV Leipzig 1845.