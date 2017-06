Ovtcharov folgt Boll ins WM-Achtelfinale

erschienen am 02.06.2017



Der Weltranglistenfünfte Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) ist bei der Tischtennis-WM in Düsseldorf Lokalmatador Timo Boll ins Achtelfinale gefolgt. Ovtcharov besiegte in seinem Drittrunden-Match den 77 Plätze tiefer geführten Rumänen Hunor Szocs mit einem mühevollen 4:3 und qualifizierte sich damit als zweiter Spieler der Gastgeber für die Runde der besten Acht. Danach hatte der frühere EM-Fünfte Ruwen Filus (Fulda) noch die Chance, als dritter Deutscher ins Achtelfinale einzuziehen.

Ovtcharov trifft im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale am Samstag oder Sonntag auf den japanischen Weltranglistenelften Koki Niwa. Rekordeuropameister Boll wartet nach seinem 4:1 gegen den Südkoreaner Jang Woojin im Achtelfinale auf den Sieger des Duells zwischen Marcos Freitas (Portugal) und Tristan Flore (Frankreich).

Vor den Siegen von Boll und Ovtcharov war Doppel-Eurpameisterin Kristin Silbereisen (Kolbermoor) als beste Deutsche im Einzel-Achtelfinale ausgeschieden. Im Mixed spielt die Berliner Team-Olympiazweite Petrissa Solja mit dem chinesischen WM-Zweiten Fang Bo im Halbfinale am Samstag (10.00 Uhr) gegen das japanische Paar Maharu Yoshimura/Kazumi Ishikawa. In den beiden anderen Doppel-Konkurrenzen sind keine Kombinationen mit Aktiven des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) mehr vertreten.