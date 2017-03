Ovtcharov und Boll vor Duell im Champions-League-Finale

erschienen am 10.03.2017



Die deutschen Tischtennis-Stars Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov stehen vor einem Final-Duell in der Champions League. Einen Tag nach dem 3:0-Sieg von Bolls Klub Borussia Düsseldorf im Halbfinal-Hinspiel beim französischen Titelverteidiger AS Pontoise Cergy gewann Ovtcharov mit dem russischen Topfavoriten Fakel Orenburg das erste Duell in der Vorschlussrunde beim 1. FC Saarbrücken 3:1. Die Rückspiele finden am 6. und 7. April statt.

Ovtcharov verlor zwar sein Auftakteinzel gegen Saarbrückens Portugiesen Tiago Apolonia 0:3, doch der Japaner Jun Mizutani mit Siegen gegen Bojan Tokic (3:2) und Apolonia (3:0) sowie der weißrussische Routinier Wladimir Samsonow mit einem 3:1 gegen Patrick Franziska drehten die Partie zugunsten der Gäste. Die Saarländer werden somit wohl auch nach dieser Saison auf ihr erste Teilnahme in einem Champions-League-Endspiel warten müssen.

Düsseldorf, das im wichtigsten Vereinswettbewerb des Kontinents zuletzt vor zwei Jahren im Finale gestanden hatte, war im Pariser Vorort durch den Österreicher Stefan Fegerl und Boll schon bis zur Pause vorentscheidend mit 2:0 in Führung gegangen. Für den entscheidenden Punkt des viermaligen Champions-League-Gewinners sorgte der Schwede Kristian Karlsson.