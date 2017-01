PSG ohne Draxler im Ligapokal-Halbfinale

erschienen am 11.01.2017



Der französische Fußball-Meister Paris St. Germain ist auch ohne Weltmeister Julian Draxler in das Halbfinale des Ligapokals eingezogen. Der Titelverteidiger bezwang den Ligarivalen FC Metz mit 2:0 (1:0), Thiago Silva (27./72.) erzielte beide Tore. Neuzugang Draxler kam wie Torhüter Kevin Trapp nicht zum Einsatz. PSG hatte zuletzt dreimal in Folge den Ligapokal gewonnen.

Draxler hatte am Wochenende bei seinem Debüt im PSG-Trikot einen Treffer zum 7:0 gegen den SC Bastia in der neunten Runde des nationalen Pokals beigesteuert.