Paarlaufmeister Vartmann/Blommaert gehen getrennte Wege

erschienen am 10.01.2017



Die deutschen Paarlauf-Meister Mari Vartmann (Düsseldorf) und Ruben Blommaert (Oberstdorf) gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Dies teilte die Deutsche Eislauf-Union am Dienstag mit. Die Trennung rund zwei Wochen vor der EM in Ostrau/Tschechien (25. bis 29. Januar) sei demnach "aus persönlichen Gründen" erfolgt.

"Es ist nicht nachzuvollziehen, dass sie die Chance auf einen fast sicheren Olympia-Startplatz für 2018 wegschmeißen", sagte Daniel Wende, der bisherige Trainer der beiden Eiskunstläufer: "Trainer und Verband haben alles getan und viele Gespräche geführt, um sie bis 2018 zusammenzuhalten. Aber Ruben war nicht mehr umzustimmen, während Mari weiter laufen wollte."