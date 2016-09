Pacquiao kann sich Mayweather-Kampf vorstellen: "Ich bin offen"

erschienen am 09.09.2016



Box-Ikone Manny Pacquiao kann sich nach seiner Rückkehr in den Ring auch einen erneuten Kampf gegen Floyd Mayweather vorstellen. "Wenn die Fans es wollen und er es will, dann bin ich offen dafür", sagte der 37-Jährige in Los Angeles und fügte an: "Ich bin für jeden Kampf bereit."

Die beiden Mehrfach-Champions standen sich am 2. Mai 2015 im "Kampf des Jahrhunderts" in Las Vegas gegenüber. Mayweather gewann klar nach Punkten. Mit einem Erlös von rund 500 Millionen US-Dollar brach der Kampf finanziell alle Rekorde.

Pacquiao, der mittlerweile in seiner Heimat auf den Philippinen als Politiker arbeitet, plant für den 5. November sein Comeback. Dann kämpft er in Las Vegas gegen WBO-Champion Jessie Vargas (27). Pacquiao ist der einzige Boxer der Welt, der in acht Gewichtsklassen Champion war.

Auch Mayweather war im vergangenen Jahr nach seinem 49. Sieg im 49. Kampf zurückgetreten. Pacquiao ist weiterhin nicht gut auf "Money" Mayweather zu sprechen. "In seinem Herzen geht es nicht um die Fans. Es kümmert sich nur ums Geldverdienen", sagte Pacquiao.