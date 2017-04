Paderborner Bickel verschluckt eigene Zunge - Physio rettet SCP-Profi

erschienen am 01.04.2017



Christian Bickel vom Fußball-Drittligisten SC Paderborn hat am Samstag Glück im Unglück gehabt. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte beim 1:2 der Zweitligaabsteigers gegen die SG Sonnenhof-Großaspach in der 73. Spielminute nach einem Zusammenprall mit Gäste-Verteidiger Jeremias Lorch beim Aufprall seine eigene Zunge verschluckt und blieb benommen am Boden liegen.

Paderborns Physiotherapeut Jörg Liebeck erkannte als Erster den Ernst der Lage und beförderte die Zunge aus dem Hals. Bickel wurde anschließend mit einer Trage vom Spielfeld und dann auf schnellstem Wege in ein Krankenhaus gebracht. Durch das Verschließen der Atemwege hätte innerhalb kürzester Zeit eine lebensbedrohliche Situation entstehen können.

Schiedsrichter Robert Kempter hatte zunächst keine Helfer auf das Feld gelassen, unterbrach erst nach heftigen Reklamationen der Akteure die Partie und ließ die Rettungskräfte ihre Arbeit verrichten. Beim Abtransport in die Klinik war Bickel wieder bei Bewusstsein, er soll sich auf dem Weg der Besserung befinden.