Panne der Torlinientechnik sorgt für Verwirrung bei Genua-Derby

erschienen am 22.10.2016



Eine Panne der Torlinientechnik hat beim Derby zwischen Sampdoria Genua und dem FC Genua 1893 (2:1) in der italienischen Serie A zu einer mehrminütigen Spielunterbrechung geführt. Nach einem wuchtigen Kopfball von Sampdorias Verteidiger Matias Silvestre zeigte die Technik plötzlich ein Tor an, obwohl der Ball von der Latte zurück aufs Spielfeld gesprungen war.

Das Spiel lief zunächst einige Sekunden weiter, ehe der verwirrte Schiedsrichter Paolo Tagliovento die Begegnung mit einem Fingerzeig auf seine Uhr unterbrach und sich mit seinen Assisenten beriet. Warum Taglioventos Uhr fälschlicherweise ein Tor angezeigt hatte, konnte jedoch auch in der Pause nicht geklärt werden. Das Spiel wurde schließlich beim Stand von 1:1 fortgesetzt.