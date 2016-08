Papadopoulos-Ausleihe an RBÂ Leipzig perfekt

Papadopoulos-Ausleihe an RB Leipzig perfekt

erschienen am 31.08.2016



Leipzig (dpa) - Die Ausleihe des griechischen Verteidigers Kyriakos Papadopoulos an Fußball-Bundesligist RB Leipzig ist perfekt. Nach einem erfolgreichen Medizincheck verkündete der Aufsteiger am Mittwoch das Leihgeschäft mit Bayer Leverkusen. Zuvor hatte die «Leipziger Volkszeitung» (Online-Ausgabe) am Dienstagabend bereits über den Transfer berichtet.

Papadopoulos ist der siebte Neuzugang der Leipziger in diesem Sommer. Er spielte bereits während seiner Zeit beim FC Schalke 04 unter Trainer Ralf Rangnick. «Eigentlich hatten wir unsere Transferaktivitäten bereits abgeschlossen, aber als sich die realistische Chance ergeben hat, Kyriakos Papadopoulos für uns gewinnen zu können, sind wir noch einmal aktiv geworden. Sowohl Bayer 04 Leverkusen als auch der Spieler sind uns finanziell entgegengekommen, daher konnten wir diesen Leih-Transfer am Ende auch realisieren», erklärte Rangnick.