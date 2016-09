Para-Dressurteam gewinnt Silber in Rio

erschienen am 15.09.2016



Doppeltes Pech im Einzel, dafür große Freude in der Mannschaft: Das deutsche Para-Dressurteam hat bei den Paralympics in Rio de Janeiro ohne eine Einzelmedaille die Silbermedaille gewonnen. Nach den zwei Prüfungsdurchgängen "Team Test" und "Championship Test" in allen Behinderten-Grades musste sich die deutsche Equipe nur Großbritannien geschlagen geben.

Die letzte Reiterin Elke Philipp (Treuchtlingen) auf Regaliz hatte zuvor als Vierte die Bronzemedaille im Einzel denkbar knapp verpasst, doch fürs Team reichte es. "Als ich rauskam, ging dann die Rechnerei los", sagte sie. Es gab ein Happy End. Auch Steffen Zeibig (Arnsdorf) auf Feel Good war zuvor Vierter geworden. "Ich habe alles probiert und vielleicht ein wenig zu viel riskiert", sagte er.

Rang fünf hatten in ihren Klassen Alina Rosenberg (Konstanz) mit Nea's Daboun und Carolin Schnarre (Osnabrück) mit Del Rusch belegt. "Es ist schon erstaunlich, dass wir das hier ohne Einzelmedaille geschafft haben", sagte Bundestrainer Bernhard Fliegel über den Teamerfolg.