Paralympics: Warias gewinnt Gold im StraÃŸenrennen

Paralympics: Warias gewinnt Gold im Straßenrennen

erschienen am 16.09.2016



Steffen Warias hat im Straßenrennen Gold gewonnen und bereits für den siebten Erfolg der Radsportler bei den Paralympics in Rio de Janeiro gesorgt. Der 31-Jährige, der für den RVC Reute startet, triumphierte auf der 71,1 km langen Strecke am Strand von Barra in 1:49:11 Stunden vor dem Belgier Kris Bosmans und dem Italiener Fabio Anobile.

Warias hatte 2012 in London bereits Silber auf der Straße geholt. Der fünfmalige Paralympicssieger Michael Teuber (München), der das Zeitfahren gewonnen hatte, musste sich diesmal mit 2:58 Minuten Rückstand mit Platz 15 begnügen. Erich Winkler (Geisenhausen) wurde 19. (6:09).