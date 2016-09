Paralympicssieger: Merklein bannt den Vize-Fluch

erschienen am 15.09.2016



Vico Merklein (Nendorf) hat seinen Vize-Fluch gebannt und sich zum Paralympicssieger im Straßenfahren gekrönt. Der 39-Jährige feierte nach sechs zweiten Plätzen bei großen Wettkämpfen seit 2011 am Strand von Barra seinen ersten großen internationalen Erfolg. Es war das zwölfte Gold für Deutschland bei den Paralympics in Rio, das sechste für die Straßen-Radfahrer.

"Da meine Freundin weint, muss es wahr sein", sagte Merklein: "Ich stehe zum ersten Mal bei einem ganz wichtigen Rennen ganz oben. Es gibt keinen besseren Tag. Das ist Wahnsinn, abartig." Im Vorfeld hatte Merklein bereits erklärt, dass er auf zweite Plätze "keinen Bock" mehr hat. Im Zeitfahren am Mittwoch hatte er Rang drei belegt.