Paris: Maria meistert als zweiter DTB-Profi Auftakthürde

erschienen am 30.05.2017



Tatjana Maria ist als zweiter deutscher Tennisprofi in die zweite Runde der French Open in Paris eingezogen. Die Weltranglisten-102. aus Bad Saulgau bezwang die Chinesin Ying-Ying Duan (WTA-Nr. 66) nach einer starken Leistung in 73 Minuten mit 6:4, 6:1.

Trotzdem konnte die 29-Jährige das schlechteste Abschneiden der DTB-Starter bei einem Grand-Slam-Turnier seit 2008 nicht mehr verhindern. Bislang sind beim bedeutendsten Sandplatzturnier neun Deutsche ausgeschieden.

Nur die Schwäbin Maria und Carina Witthöft (Hamburg) meisterten bislang ihre Auftakthürden. Am Dienstag spielen auch noch Jan-Lennard Struff (Warstein) und Annika Beck (Bonn).

In Roland Garros hatte 2008 in Sabine Lisicki (Berlin) zuletzt nur ein deutscher Profi in der zweiten Runde gestanden. Danach hatten bei den vier Major-Events immer mindestens fünf DTB-Akteure die erste Runde überstanden.