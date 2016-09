Paris nur 1:1 gegen Mainzer Gegner St. Etienne

erschienen am 09.09.2016



Nächste Enttäuschung für Frankreichs Fußball-Meister Paris St. Germain und seinen deutschen Torhüter Kevin Trapp. Der Titelverteidiger kam zum Auftakt des vierten Spieltages der Ligue 1 gegen den Mainzer Europa-League-Gegner AS St. Etienne nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Der Brasilianer Lucas Moura hatte in der 67. Minute die Führung für die Pariser erzielt. Doch in der dritten Minute der Nachspielzeit gelang dem in der 79. Minute eingewechselten slowenischen Stürmer Robert Beric der Ausgleich für den zehnmaligen Meister.

Mit sieben Punkten aus vier Spielen belegt Paris St. Germain in der Tabelle den dritten Rang, kann aber in den restlichen Begegnungen noch nach unten durchgereicht werden. Vorne liegen gleichauf EA Guingamp und der AS Monaco (jeweils sieben Punkte).