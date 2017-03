Partizan Belgrad darf in UEFA-Wettbewerben starten

erschienen am 28.03.2017



Der serbische Topklub Partizan Belgrad darf nach einem Vergleich vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS wieder in den Wettbewerben der Europäischen Fußball-Union (UEFA) starten. Der Verein konnte in dem Verfahren neue Beweise vorliegen, laut derer die Verbindlichkeiten und Steuerprobleme der Vergangenheit angehören.

Die UEFA hatte den serbischen Meister von 2015 wegen der angehäuften Schulden zunächst für drei Spielzeiten gesperrt. Knapp 2,5 Millionen Euro schuldete Partizan den Sozial- und Steuerbehörden des Landes.