Partizan Belgrad serbischer Meister

erschienen am 21.05.2017



Partizan Belgrad hat sich zum achten Mal in den vergangenen zehn Jahren die serbische Fußball-Meisterschaft gesichert. Das Team von Trainer Marko Nikolic hielt am letzten Spieltag durch ein 5:0 (2:0) gegen den FK Mladost Lucani den Erzrivalen und Titelverteidiger Roter Stern Belgrad auf Distanz.

Der Hauptstadtklub Partizan, der 2003 unter dem deutschen Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus den Titel geholt hatte, nimmt im Sommer an der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League teil.