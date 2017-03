Patriots trennen sich von Vollmer - Karriereende möglich

Super-Bowl-Champion New England Patriots trennt sich nach neun Jahren vom deutschen Footballprofi Sebastian Vollmer (32). Dies gab das Team aus Foxborough am Freitag auf seiner Webseite bekannt. Damit ist die Karriere des zweimaligen Titelgewinners aus Kaarst in der US-Liga womöglich vorbei.

Der Vertrag des Offensive Tackle, der 2015 und in diesem Jahr mit den Patriots die NFL-Meisterschaft feierte, wäre eigentlich nach der vergangenen Saison ausgelaufen. Da Vollmer aber auf der PUP-Liste (physically unable to perform) für verletzte Profis stand und kein Spiel absolvierte, verlängerte sich dieser automatisch um ein Jahr.

Vollmer hat in acht Spielzeiten 88 Hauptrundenpartien im Trikot der Patriots absolviert, davon 80 in der Startformation. Er wäre nach Björn Werner (26) und Markus Kuhn (30) der dritte deutsche NFL-Profi, der innerhalb weniger Monate aufhört.