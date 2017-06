Pauline Schäfer ganz nah am Triumph

Bei den Deutschen Turnmeisterschaften in Berlin gewann die Chemnitzerin zum dritten Mal Silber im Mehrkampf. Ivan Rittschik beendete eine Medaillenpause von zwölf Jahren.

Von Martina Martin

erschienen am 05.06.2017



Berlin. Sie war wieder so nah dran, doch dann fehlten 0,1 Punkte zum ersehnten Triumph. Zunächst hatte Pauline Schäfer am letzten Gerät, dem Boden, vorlegen müssen. Sie zeigte erstmals ihre neue Übung, begeisterte die 6000 enthusiastisch mitgehenden Zuschauer in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle mit einer anspruchsvollen und choreografisch beeindruckenden Darbietung. Wie an den drei anderen Geräten zuvor kam sie zudem ohne Patzer durch. Dann hieß es warten, denn die ärgsten Kontrahentinnen um den Sieg kamen noch.

Die Stuttgarterin Kim Bui konnte die Leistung nicht toppen. Den Schlusspunkt setzte dann deren Teamgefährtin Elisabeth Seitz, die bis dahin in Führung lag. Sie blieb zwar auch von groben Fehlern verschont, besaß aber bei weitem nicht dieses hohe Niveau der Präsentation, hatte zudem einen geringeren Ausgangswert. Dennoch bekam sie die Note, mit der sie die Chemnitzerin noch abfing und damit Geschichte schrieb. Sie ist die erste deutsche Turnerin, die sechs Titel im Mehrkampf gewann. Auch für viele Experten ein umstrittenes Ergebnis. Pauline Schäfer erkämpfte damit zum dritten Mal nach 2014 und 2015 Silber im Mehrkampf, 2016 holte sie Bronze. "Erst einmal bin ich zufrieden, dass ich so gut durchgekommen bin", meinte die 20-Jährige zum vierten Podestplatz in Folge. Dann fügte sie mit etwas Wehmut in der Stimme und einer Portion Galgenhumor hinzu: "Andererseits ist es ärgerlich, dass es wieder so knapp war. Ich bin ja inzwischen die Zehntel-Queen." Verständlich, dass bei ihr sofort die so engen Entscheidungen zu ihrem Ungunsten allgegenwärtig wurden. Ob bei den Sommerspielen in Rio oder im April bei der EM - es fehlten nur Nuancen zu den Finalplätzen; wie beim Weltcup im Stuttgart am Podestplatz. Auch bei den nationalen Mehrkampfentscheidungen der vergangenen beiden Jahre ging es stets eng zu. Doch da lag es an ihr selbst, dass es nicht zu Gold reichte, denn jeweils am abschließenden Gerät unterliefen ihr Patzer.

Insgesamt und auch mit Blick auf die Zukunft mit der WM im Herbst als nächstes Topereignis überwogen jedoch die positiven Eindrücke. Zudem besitzt das Mitglied der Bundeswehrsportfördergruppe nach Bestnoten am Balken (mit perfektem Schäfersalto) und am Boden größte Chancen, in den Einzelfinals ihren bislang sechs Titeln weitere hinzuzufügen. "Ich habe auf meine Bodenkür viel positives Feedback bekommen. Beim ersten Mal war die Übung keineswegs optimal. Ich weiß natürlich auch, woran ich noch arbeiten muss. Meine Drehungen waren beispielsweise noch nicht perfekt", schätzte der Schützling von Trainerin Gabi Frehse ein.

Doch sie sah diesen Vierkampf auch als einen gelungenen Start in den Olympiazyklus bis 2020, in dem sie noch einiges erreichen will, weshalb sie eben im Gegensatz zu einigen ihrer Kontrahentinnen bereits jetzt Neues darbietet, das Risiko nicht scheut. "Nach dem Olympiajahr war es nicht einfach, wieder in den Rhythmus reinzukommen, es hat einige Zeit gedauert", berichtete die Gerätekünstlerin vom TuS Altendorf, die auch aus dieser Sicht über ihre Auftritte erst einmal erleichtert war. "Pauline hat voll überzeugt. Am Balken zeigte sie eine Weltklasseübung, ihre neue Bodenkür ist einfach wunderschön", zeigte sich auch Bundestrainerin Ulla Koch voll des Lobes. Mitausschlaggebend für den Ausgang des Mehrkampes war zudem der Stufenbarren, das einzige Gerät, was ihr nicht so liegt. Daran arbeitet sie hart, zeigte sich stark verbessert und erhielt immerhin die drittbeste Wertung. Doch Elisabeth Seitz, EM-Dritte und Olympiavierte, konnte da den entscheidenden Vorsprung herausholen.

Nachdem sich der Trubel um die Medaillengewinnerinnen etwas gelegt hatte, war Pauline Schäfer noch auf andere Weise gefragt. Sie musste ihre Schwester Helene trösten, die nach der Entscheidung bittere Tränen der Enttäuschung weinte. Denn bei der Premiere im Damenbereich unterliefen der 16-Jährigen am Balken und am Boden gleich zwei grobe Patzer. So kam sie nur auf den zehnten Platz, mit ihrer Punktzahl vom vergangenen Bundesligawettkampf, bei dem sie für den Bestwert gesorgt hatte, wäre sie im Spitzenfeld gelandet. "Ich war schon ziemlich aufgeregt, obwohl es vor der tollen Kulisse auch Spaß gemacht hat. Aber das war schon ungewohnt für mich", meinte die Schülerin tapfer, ehe sie in die Arme ihrer Schwester fiel.

Riesenjubel gab es indes gestern bei den Männern des KTV Chemnitz: Ivan Rittschik gewann überraschend Bronze und holte damit die erste Mehrkampfmedaille für den Verein seit 2002. Damit wandelt er auf den Spuren seines Trainers Sven Kwiatkowski, der in jenem Jahr seinen zweiten Titel gewann - übrigens in Leipzig beim Turnfest.