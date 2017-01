Pavel Dotchev: Wir sind nicht nervös oder verunsichert

Fußball: Aues Trainer zieht positives Fazit und vertraut auch ohne weiteren Transfer seiner Mannschaft

erschienen am 14.01.2017



Torre-Pacheco. Zehn Tage hat Trainer Pavel Dotchev von Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue seine Mannschaft in Spanien auf den Kampf um den Klassenerhalt im Trainingslager eingestimmt. Gleichzeitig musste der 51-Jährige Transfers einfädeln. Mit Stürmer Albert Bunjaku steht der erste Neuzugang fest. Sebastian Siebertz sprach mit dem FCE-Coach über weitere Personalien und ob ihm die Doppelbelastung in der Transferperiode nicht zu viel ist.

Freie Presse: Das Trainingslager begann mit der Nachricht, dass Wladyslaw Kalitwinzew die Offensive verstärkt. Nun sind die zehn Tage um und der Ukrainer ist nicht aufgetaucht. Wie sieht es bei dem Transfer nun aus?

Pavel Dotchev: Es gibt aktuell nichts, was wir dazu sagen können. Dabei möchte ich es auch belassen.

Haben Sie sich mit Blick auf den Rückrundenstart Ende Januar ein Datum gesetzt, nach dem Sie keine Spieler mehr holen wollen?

Nein. Wir sind noch weiter aktiv und nicht mit der Verpflichtung von Albert Bunjaku fertig. Ich schließe nicht aus, dass wir noch ein oder zwei Spieler verpflichten. Sollte das nicht der Fall sein, habe ich volles Vertrauen in die Mannschaft. Sie hat in der 2. Bundesliga Erfahrung gesammelt, weiß, was auf sie zukommt. Ich bin zuversichtlich, weil das Team gewachsen ist. Wenn wir einen Spieler finden, der uns punktuell verstärkt, dann machen wir noch etwas. Aber wir sind nicht nervös oder verunsichert, weil wir unbedingt noch jemanden verpflichten müssten.

Florian Trinks hat als Probespieler das Trainingslager beendet. Wird er nun zurück zu seinem Verein, Ferencvaros Budapest, geschickt oder verpflichtet?

Er kommt erst einmal am Montag wieder zu uns ins Training und bleibt die Woche da. Danach werden wir entscheiden.

Wie bewerten Sie seine Leistungen in den vergangenen Tagen?

Er macht einen sehr guten Eindruck. Er hat sich gut ins Team integriert, auch mit der sportlichen Leistung bin ich zufrieden. Fakt ist, dass wir auf seiner Position im offensiven Mittelfeld sehr viele Spieler haben. Wir müssen erst einmal schauen, wen und wie viele Akteure wir abgeben. Wir wollen zwei oder drei Leute ausleihen. Dazu gehören Martin Toshev, Simon Handle, Marcin Sieber und die anderen jüngeren Spieler. Davon ist abhängig, ob wir Florian verpflichten.

Ich habe Sie im Trainingslager häufig mit dem Handy am Ohr gesehen. Es gab offenbar viel Organisatorisches oder wegen möglicher Transfers zu klären. Und das alles zusätzlich zu Ihrem eigentlichen Job als Fußballlehrer. Hätten Sie sich in diesen eineinhalb Wochen Entlastung gewünscht? Eine Person wie einen Sportdirektor oder Manager?

Es ist eine sehr intensive Phase. Sie haben das schon richtig wahrgenommen, dass ich jeden Tag auch neben dem Platz viel zu tun hatte. Natürlich ist die Zeit manchmal etwas knapp. Wenn ich einen Spieler angeboten bekomme, fehlt die Zeit, mich mit ihm auseinanderzusetzen. Ich müsste mir Videos angucken, mich bei Trainerkollegen oder Mitspielern erkundigen. Das schaffe ich nicht alles. Manchmal staut sich die Arbeit. Deswegen werde ich keinen Spieler holen, den ich noch nie gesehen habe. Bei den uns angebotenen Spielern sind viele ausländische Profis dabei, die teilweise sogar gut sein können. Das kann ich nicht beurteilen. Mein Trainerstab hilft mir zum Glück sehr mit der Trainingsvorbereitung. Manchmal merke ich, dass es etwas viel ist. Aber ich denke, dass es nur diese Phase ist, die wir gemeinsam überbrücken können.

Stipe Vucur war lange als Verstärkung im Gespräch, er kommt definitiv nicht zurück aus Kaiserslautern. Ihr Team kassierte in der Hinrunde ligaweit die meisten Tore. Holen Sie noch einen Verteidiger?

Ich habe vor dem Trainingslager öffentlich gesagt, dass wir auch einen Innenverteidiger suchen. Ich denke jetzt anders - wegen der guten Entwicklung von Fabian Kalig, aber auch des Eindrucks der Defensive generell. Ich habe deshalb gestern einem Berater von einem Innenverteidiger abgesagt. Meine Jungs sind zuverlässig und ich will sie nicht auseinandernehmen. Sollte noch jemand auftauchen, den man unbedingt holen muss, schlagen wir zu.

Wie fällt Ihr Fazit des Trainingslagers insgesamt aus?

Sehr positiv. Die Jungs haben sehr gut gearbeitet. Wetter, Hotel und Umgebung sind einfach wunderschön. Wir hatten attraktive Gegner, gegen die wir uns gut präsentiert haben. Wenn ich alles betrachte, kann ich ein positives Fazit ziehen. Es gibt aber immer noch viel zu tun.

Würden Sie im nächsten Jahr wieder hier Ihre Zelte im Winter aufschlagen wollen?

Wenn es finanziell möglich ist, würden wir das gerne machen.