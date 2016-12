Pekeler sagt für Handball-WM ab: "Spüre, dass ich Pause brauche"

erschienen am 06.12.2016



Handball-Nationalspieler Hendrik Pekeler wird Europameister Deutschland bei der WM in Frankreich (11. bis 29. Januar) auf eigenen Wunsch fehlen. "Nach langer und gründlicher Überlegung habe ich den Entschluss gefasst, auf die WM im Januar zu verzichten", sagte der 25 Jahre alte Kreisläufer dem Mannheimer Morgen. Er habe dem scheidenden Bundestrainer Dagur Sigurdsson gesagt, dass er "nur im Notfall zur Verfügung stehe".

Pekeler, der in der Bundesliga bei Meister Rhein-Neckar Löwen unter Vertrag steht, begründete die Absage mit der hohen Belastung im Jahr 2016. "Die immense körperliche und mentale Belastung mit Europameisterschaft, Olympischen Spielen, Champions League, Bundesliga und Pokal ist auch an mir nicht spurlos vorbeigegangen", sagte er: "Ich spüre, dass ich eine Pause brauche, um auch in Zukunft noch auf hohem Niveau Handball spielen zu können."

Der 2,03-m-Hüne Pekeler ist ein exzellenter Abwehrspieler und eine Säule im Nationalteam. Ende September hatte bereits Rückraumspieler Christian Dissinger vom Rekordmeister THW Kiel angekündigt, wegen der hohen Belastung auf die WM zu verzichten.