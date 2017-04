Petkovic gibt nach Knieverletzung Entwarnung: "Kein struktureller Schaden"

erschienen am 07.04.2017



Fed-Cup-Spielerin Andrea Petkovic (29) hat sich wegen Knieproblemen einer Kernspinuntersuchung unterzogen und anschließend Entwarnung gegeben. "Ich habe gute Neuigkeiten zur MRT. In meinem Knie wurde kein struktureller Schaden festgestellt. Alles sollte okay sein, wenn die Schwellung zurückgeht. Das Alter, Leute, das Alter", schrieb die Darmstädterin bei Twitter.

Petkovic hatte sich am vergangenen Mittwoch beim WTA-Turnier in Charleston/South Carolina im Zweitrundenmatch gegen die Lettin Anastasija Sevastova verletzt. Nach einem Überkopfball verdrehte die Weltranglisten-75. bei der Landung das Knie. Nach einer Behandlung konnte Petkovic weiterspielen und unterlag 3:6 und 4:6. In ihrer Karriere hatte Petkovic schon mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen, darunter war auch ein Kreuzbandriss (2008).