Petkovic in Charleston eine Runde weiter

erschienen am 03.04.2017



Fed-Cup-Spielerin Andrea Petkovic (Darmstadt) hat beim WTA-Turnier in Charleston/West Virginia die erste Runde überstanden. Die 29-Jährige setzte sich gegen die Spanierin Lara Arruabarrena mit 7:5, 6:2 durch und trifft in der zweiten Runde der mit 776.000 Dollar dotierten Sandplatzveranstaltung auf die an Nummer acht gesetzte Lettin Anastasija Sewastowa.