Petkovic jetzt gegen Kerber in Indian Wells - auch Görges und Beck weiter

erschienen am 10.03.2017



Beim WTA-Turnier im kalifornischen Indian Wells kommt es in der zweiten Runde zum deutschen Duell zwischen Andrea Petkovic (Darmstadt) und Angelique Kerber (Kiel/Nr. 2). Petkovic profitierte in ihrem Auftaktmatch beim Premier-Turnier gegen Vania King beim Stand von 6:0, 2:0 von der Aufgabe der US-Amerikanerin.

Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber, deren Rückkehr auf Platz eins der Weltrangliste am 19. März nach der Absage von Rivalin Serena Williams (USA) bereits feststeht, hatte für die erste Runde ein Freilos erhalten.

Ebenfalls ihre Auftakthürden beim mit 7,7 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier überstanden Julia Görges (Bad Oldesloe) und Annika Beck (Bonn). Die 28-jährige Görges bezwang Ajla Tomljanovic (Kroatien) mit 7:5, 6:2 und trifft nun auf die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Samantha Stosur (Australien/Nr. 16). Die 23-jährige Beck gewann gegen die Kanadierin Eugenie Bouchard 3:6, 6:2, 6:2 und bekommt es nun mit Kristina Mladenovic (Frankreich/Nr. 28) zu tun.

Ausgeschieden hingegen ist Mona Barthel. Die Qualifikantin aus Neumünster unterlag Katerina Siniakova (Tschechien) 6:4, 4:6, 4:6. Laura Siegemund (Metzingen) und Tatjana Maria (Bad Saulgau) hatten bereits am Mittwoch ihre Erstrundenbegegnungen verloren.

Bei den Männern erreichte Qualifikant Peter Gojowczyk (München) durch ein 6:4, 3:6, 6:1 gegen Reilly Opelka (USA) die zweite Runde. Nächster Gegner für Gojowczyk ist der Spanier Pablo Carreno-Busta (Nr. 21).