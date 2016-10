Petkovic nach Dopingprobe: "Kann sagen, was ihr findet: Bier"

erschienen am 29.10.2016



Tennis-Ass Andrea Petkovic hat die unerwartete Störung ihrer Nachtruhe durch hartnäckige Dopingfahnder gewohnt launig kommentiert. "Hey, Doping-Kontrolleure! Es ist acht Uhr am Samstagmorgen, und ich bin im Urlaub. Ich kann euch sagen, was ihr wahrscheinlich in meinem Blut findet: Bier", schrieb Petkovic bei Twitter.

Als Beweis präsentierte sie ihren Arm, den ein Pflaster und ein blauer Stempel mit asiatischen Schriftzeichen, womöglich aus einem Club, zierten.

Die Weltranglisten-57. hatte Mitte Oktober in Luxemburg ihr letztes Turnier in dieser Saison bestritten. Zuletzt war die 29-Jährige für die ARD beim WTA-Finale in Singapur als Expertin im Einsatz.