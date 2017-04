Petkovic scheitert in Istanbul an 16-Jähriger

erschienen am 24.04.2017



Tennisspielerin Andrea Petkovic hat beim WTA-Turnier in Istanbul ein Debakel erlebt und ist bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Bei der mit 250.000 Dollar dotierten Sandplatztveranstaltung unterlag die 29-Jährige aus Darmstadt der Weltranglisten-420. Dajana Jastremska mit 6:3, 0:6, 3:6. Für die erst 16-jährige Ukrainerin war es der erste Sieg auf der WTA-Tour.

Zweite deutsche Starterin in der Türkei ist Tatjana Maria (Bad Saulgau), die zum Auftakt auf die an Nummer drei gesetzte Rumänin Irina-Camelia Begu trifft.