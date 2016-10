"Philosophie vermitteln": Jones beruft 26 Spielerinnen fÃ¼r HeimdebÃ¼t

"Philosophie vermitteln": Jones beruft 26 Spielerinnen für Heimdebüt

erschienen am 11.10.2016



Frauenfußball-Bundestrainerin Steffi Jones schart rund um ihr Heimdebüt einen außergewöhnlich großen Kader um sich. Die Nachfolgerin von Silvia Neid hat für die Länderspiele der Olympiasiegerinnen am 22. Oktober (14.15 Uhr) in Regensburg gegen Österreich und drei Tage später (16.10 Uhr) in Aalen gegen die Niederlande 26 Spielerinnen berufen. Aus diesem Kreis wird Jones auch ihre neue Spielführerin wählen.

"Wir haben bewusst einen großen Spielerinnenkreis berufen, weil wir diese Maßnahme intensiv nutzen wollen, um unsere Philosophie zu vermitteln", sagte Jones: "Zum einen bereiten wir uns konzentriert auf die beiden Partien gegen starke Gegner vor, zum anderen stehen aber auch abseits des Platzes zahlreiche wichtige Besprechungen und Entscheidungen an. Wir wollen den Spielerinnen unser Konzept und unsere Pläne präsentieren, gemeinsam den Mannschaftsrat bilden, zudem werde ich die neue Spielführerin bestimmen."

In Melanie Leupolz, Sara Däbritz, Laura Benkarth und Alexandra Popp kehren vier Spielerinnen zurück, die im September bei den abschließenden EM-Qualifikationsspielen in Russland (4:0) und Ungarn (1:0) geschont wurden. Auch die zuletzt verletzt fehlenden Dzsenifer Marozsan, Pauline Bremer, Mandy Islacker und Lina Magull sind wieder dabei.

Verzichten muss Jones auf Simone Laudehr (Aufbautraining), Linda Dallmann (Mittelfußbruch) und Felicitas Rauch (muskuläre Probleme).

Vor dem Länderspiel in Regensburg werden Neid, ihre Assistenztrainerin Ulrike Ballweg, Ex-Managerin Doris Fitschen sowie die zurückgetretenen Olympiasiegerinnen Saskia Bartusiak, Melanie Behringer und Annike Krahn von DFB-Präsident Reinhard Grindel verabschiedet. - Der Kader im Überblick:

Tor: Laura Benkarth (SC Freiburg), Almuth Schult (VfL Wolfsburg), Lisa Weiß (SGS Essen)

Abwehr: Kristin Demann (1899 Hoffenheim), Kathrin Hendrich (1. FFC Frankfurt), Josephine Henning (FC Arsenal), Jacqueline Klasen (SGS Essen), Leonie Maier (Bayern München), Babett Peter (VfL Wolfsburg)

Mittelfeld: Anna Blässe (VfL Wolfsburg), Sara Däbritz (Bayern München), Sara Doorsoun (SGS Essen), Verena Faißt (Bayern München), Lena Goeßling (VfL Wolfsburg), Svenja Huth (Turbine Potsdam), Tabea Kemme (Turbine Potsdam), Isabel Kerschowski (VfL Wolfsburg), Melanie Leupolz (Bayern München), Dzsenifer Marozsán (Olympique Lyon)

Sturm: Pauline Bremer (Olympique Lyon), Mandy Islacker (1. FFC Frankfurt), Hasret Kayikci (SC Freiburg), Lina Magull (SC Freiburg), Anja Mittag (VfL Wolfsburg), Lena Petermann (SC Freiburg), Alexandra Popp (VfL Wolfsburg)