Pionier aus der NBA: Philadelphia 76ers steigen in eSports ein

erschienen am 27.09.2016



Die Philadelphia 76ers aus der Basketball-Profiliga NBA steigen als erste nordamerikanische Sport-Franchise in den Bereich eSports ein. Der Klub hat die Organisationen Team Dignitas und Apex Gaming gekauft, nach der Fusion sollen Erfolge in den Computerspielen League of Legends, Counter Strike: Global Offensive, Overwatch, Heroes of the Storm und Smite errungen werden.

"Die vereinigten Organisationen werden ein Schwergewicht im boomenden Business eSports sein", hie├č es in der Mitteilung der Sixers. Gespielt wird unter dem Namen Team Dignitas.