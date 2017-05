Pittsburgh meldet sich im Halbfinale zurück - Kühnhackl erneut Zuschauer

erschienen am 16.05.2017



Die Pittsburgh Penguins haben sich ohne ihren deutschen Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl in den Halbfinal-Play-offs der NHL zurückgemeldet. Der Titelverteidiger gewann das zweite Spiel gegen die Ottawa Senators mit 1:0 und glich in der best-of-seven-Serie damit zum 1:1 aus. Das erste Duell hatte Pittsburgh ebenfalls auf eigenem Eis mit 1:2 nach Verlängerung verloren.

Phil Kessel (54.) sorgte nun mit seinem einzigen Torschuss der Begegnung für die späte Entscheidung. Im nächsten Spiel des Finals der Eastern Conference haben die Senators am Mittwoch erstmals Heimrecht.

Kühnhackl fehlte bereits zum dritten Mal in Folge, schon im entscheidenden siebten Spiel der Viertelfinalserie gegen die Washington Capitals hatte Penguins-Trainer Mike Sullivan auf den Deutschen verzichtet. Auch beim Serien-Auftakt gegen Ottawa stand Kühnhackl, der in den laufenden Play-offs auf ein Tor und einen Assist in elf Spielen kommt, nicht auf dem Eis.