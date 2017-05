Play-offs: Bamberg mit einem Bein im Finale

erschienen am 25.05.2017



Meister Brose Bamberg hat sich im Play-off-Halbfinale der Basketball-Bundesliga drei Matchbälle erspielt. Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri gewann nach einem Krimi in der Schlussphase auch das zweite Spiel bei Bayern München 80:76 (41:39) und führt in der best-of-five-Serie 2:0.

Bayern lag vor 6700 Zuschauern fast über die gesamte Spielzeit in Front. Die entscheidenden Treffer für Bamberg erzielten Janis Strelnieks und Darius Miller in den letzten fünf Sekunden.

Für Bamberg, das nach dem Pokalsieg um sein viertes Double spielt, war Fabien Causeur erfolgreichster Werfer. Der französische Shooting Guard erzielte 21 seine 23 Punkte in der ersten Halbzeit. Erfolgreichste Werfer der Bayern waren der US-Amerikaner Devin Booker und der Serbe Vladimir Lucic mit zwölf und elf Punkten.

Das erste Duell hatte Bamberg nach einer überlegenen Vorstellung mit 82:59 (45:23) gewonnen. Spiel drei findet am Sonntag (17.00 Uhr/Sport1) in Bamberg statt. Im zweiten Halbfinale steht es zwischen Hauptrundensieger ratiopharm Ulm und den EWE Baskets Oldenburg 1:1.