Pleiten für 1860 und Bielefeld: Für Runjaic und Rehm wird es immer enger

erschienen am 21.10.2016



Für die beiden Trainer Kosta Runjaic und Rüdiger Rehm wird die Luft immer dünner. Am zehnten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga kassierte Runjaic mit 1860 München mit 1:2 (1:2) beim VfB Stuttgart die vierte Niederlage in Folge und Rehm wartet mit Arminia Bielefeld nach einem 0:4 (0:2) bei Fortuna Düsseldorf weiter auf den ersten Dreier in dieser Saison und stürzte zudem auf den letzten Platz ab.

Während die Münchner Löwen zum sechsten Mal in Folge sieglos blieben, konnte sich Bundesliga-Absteiger Stuttgart eine knappe Woche nach dem 0:5-Debakel bei Dynamo Dresden vor den eigenen Fans rehabilitieren. Berkay Özcan (6.) und Timo Baumgartl (18.) brachten die Schwaben frühzeitig auf Kurs, ehe Levent Aycicek die Münchner wieder ins Spiel brachte. Am Ende brachte der VfB den Sieg aber routiniert über die Zeit.

In Düsseldorf machten Axel Bellinghausen (20.) und Rouwen Hennings per Foulelfmeter (32.) den Gästen frühzeitig einen Strich durch die Rechnung. Hennings selbst soll zuvor von dem bereits zuvor verwarnten Stephan Salgar zu Fall gebracht worden sein, der anschließend mit Gelb-Rot vom Platz musste. Sowohl die Entscheidung auf Strafstoß als auch der ausgesprochene Platzverweis von Schiedsrichter Christian Dietz aus München waren aber fragwürdig. Die Fortuna hatten in Überzahl leichtes Spiel und feierten noch weitere Treffer durch Arianit Ferati (66.) und Hennings (73.) sowie am Ende ihren vierten Saisonsieg, durch den sie sich im oberen Mittelfeld festsetzte.