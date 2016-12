Pleiten für Atlanta und Dallas - Westbrook weiter auf Rekordjagd

erschienen am 06.12.2016



Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder befindet sich mit den Atlanta Hawks in der nordamerikanischen Profiliga NBA weiter im Sturzflug. Gegen die Oklahoma City Thunder verloren die Hawks mit 99:102 und kassierten die siebte Niederlage in Serie. Schröder war mit 17 Punkten und acht Assists wieder einer der besseren Spieler seines Teams, Topscorer war der zuvor lange verletzte Paul Millsap (24).

Insgesamt war es bereits die zehnte Pleite aus den vergangenen elf Spielen für die Hawks. Oklahomas Spielmacher Russell Westbrook glückte dabei mit 32 Punkten, 13 Rebounds und 12 Assists das sechste Triple-Double in Serie, womit ihm nur noch eines bis zur Bestmarke von Basketball-Legende Michael Jordan (7) fehlt. Wilt Chamberlain waren 1968 sogar neun Triple-Doubles in Folge geglückt.

Die Dallas Mavericks bleiben derweil ohne den weiter verletzten Superstar Dirk Nowitzki das schlechteste Team im Westen. Der Meister von 2011 unterlag gegen die Charlotte Hornets mit 101:109 und hat nur vier Siege nach zwanzig Saisonspielen auf dem Konto. Ligaweit haben nur die Philadelphia 76ers aus der Eastern Conference eine schlechtere Bilanz als Dallas (4:17).

Bei Meisterschaftsfavorit Golden State Warriors sorgte Klay Thompson mit einer Karrierebestleitung für Aufsehen. Der 26-Jährige steuerte beim 142:106-Erfolg des Vize-Champions gegen die Indiana Pacers 60 Punkte bei, wobei er dafür nur 29 Minuten Einsatzzeit benötigte und das komplette Schlussviertel auf der Bank geschont wurde. In dieser Saison hat noch kein Spieler mehr Punkte in einem Spiel erzielt.