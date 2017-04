Podolski mit sechstem Saisontor bei Galatasaray-Sieg

erschienen am 03.04.2017



Auch dank Weltmeister Lukas Podolski darf der türkische Fußball-Rekordmeister Galatasaray Istanbul weiter auf die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation hoffen. Der 31 Jahre alte Angreifer traf am 26. Spieltag der Süper Lig gegen Adanaspor beim 4:0 (1:0) mit seinem sechsten Saisontor zur Führung (25.).

Garry Rodrigues (48.) und Selcuk Inan (56./Foulelfmeter, 59./Handelfmeter) erzielten die weiteren Treffer für den Pokalsieger, den Podolski am Saisonende in Richtung Vissel Kobe/Japan verlassen wird.

Acht Spieltage vor dem Saisonende schob sich Galatasaray als Tabellendritter auf vier Punkte an den Stadtrivalen Basaksehir heran, der den Qualifikationsplatz zur Königsklasse hält. Der Rückstand auf Meister und Tabellenführer Besiktas Istanbul beträgt weiter neun Punkte.