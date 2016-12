Podolski trauert mit Opfern der Anschläge in Istanbul

erschienen am 11.12.2016



Fußball-Weltmeister Lukas Podolski von Galatasaray Istanbul hat sein Mitgefühl und Anteilnahme mit den Opfern der Anschläge von Istanbul am Samstag zum Ausdruck gebracht. "Mein Herz ist mit den Leuten, die von den Explosionen in meiner Stadt in Mitleidenschaft gezogen wurden", schrieb der Ex-Nationalspieler bei Twitter.

Erneut war Istanbul Ziel von Terror-Anschlägen, es gab insgesamt 38 Todesopfer, darunter 30 Polizisten. Nach Angaben von Innenminister Süleyman Soylu explodierte nach dem Ende des Spiels zwischen Meister Besiktas Istanbul, Verein des früheren Nationalspielers Andreas Beck und Ex-Klub von Nationalstürmer Mario Gomez, und Bursaspor (2:1) um 20.29 Uhr MEZ eine Autobombe vor der Vodafone Arena.

Der Anschlag galt offenbar einem Bus mit Polizisten, die beim Spiel als Sicherheitskräfte im Einsatz waren. Nur 45 Sekunden später sprengte sich im angrenzenden Macka-Park ein Attentäter in einer Gruppe Polizisten in die Luft.