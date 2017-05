Pöltl zieht positives NBA-Fazit: "Eine gute erste Saison"

erschienen am 10.05.2017



Jakob Pöltl, erster Österreicher in der Basketball-Profiliga NBA, ist mit seinem Premierenjahr zufrieden. "Alles in allem war es eine gute erste Saison", sagte der Center nach dem Play-off-Aus mit den Toronto Raptors: "Ich blicke sehr positiv zurück, hatte sehr viel Spaß und habe stetig Fortschritte gemacht."

Der 21-Jährige kam als Rookie in 54 Hauptrundenspielen zum Einsatz. Pöltl spielte im Schnitt 11,6 Minuten und verbuchte dabei 3,1 Punkte und 3,1 Rebounds. In den Play-offs, die für Toronto im Viertelfinale mit einem 0:4 gegen Meister Cleveland Cavaliers endeten, lief der Wiener in sechs Spielen auf.

"Für die Play-offs hatte ich von uns als Team ein bisschen mehr erhofft, aber die Cavs waren einfach um einiges besser", sagte Pöltl, der gegen Cleveland nur selten spielen durfte. "Wir hätten auch mit mehr Einsatzzeit für mich die Serie nicht gewonnen, da muss man realistisch sein."

Die Planungen für die kommenden Monate stehen bereits. "Mir wurde mitgegeben, dass ich im Sommer hart arbeiten soll, um in der kommenden Saison mehr Verantwortung übernehmen zu können. Wurf und Kraft werden im Mittelpunkt stehen", sagte 2,13-m-Riese Pöltl.