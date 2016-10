Pokal-Achtelfinale: Bayern zu Hause gegen Wolfsburg

erschienen am 27.10.2016



Titelverteidiger Bayern München wird im Achtelfinale des DFB-Pokals zu Hause vom VfL Wolfsburg herausgefordert. Das ergab die Auslosung am späten Mittwochabend durch Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen in der ARD.

Borussia Dortmund, Finalist der Vorsaison, empfängt Hertha BSC, der Hamburger SV den 1. FC Köln. Der letzte Viertligist im Wettbewerb, Astoria Walldorf, spielt gegen Arminia Bielefeld.

Die Achtelfinals werden am 7. und 8. Februar, das Finale wird am 27. Mai im Berliner Olympiastadion ausgetragen. - Die Spiele im Überblick:

Borussia Dortmund - Hertha BSC

Hamburger SV - 1. FC Köln

Sportfreunde Lotte - 1860 München

SV Sandhausen - Schalke 04

Hannover 96 - Eintracht Frankfurt

Bayern München - VfL Wolfsburg

SpVgg Greuther Fürth - Borussia Mönchengladbach

Astoria Walldorf - Arminia Bielefeld