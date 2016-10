Pokal: Darmstadt blamiert sich beim Viertligisten

erschienen am 26.10.2016



Darmstadt 98 blamierte sich beim Viertligisten bis auf die Knochen, Mainz 05 gab in der Schlussphase eine Führung aus der Hand, der FC Augsburg und 1899 Hoffenheim scheiterten in Erstligaduellen: Vier weitere Fußball-Bundesligisten schieden am Mittwoch in der zweiten Runde des DFB-Pokals aus.

Die Lilien aus Darmstadt verloren nach einer indiskutablen Leistung beim Regionalligisten FC Astoria Walldorf 0:1 (0:1) und scheiterten damit gegen den klassentiefsten Klub. Mainz unterlag beim Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth 1:2 (0:0).

Augsburg machte es beim 1:3 (0:2) beim Rekordpokalsieger FC Bayern spannender als erwartet. Hoffenheim verspielte beim 1:2 (1:1, 1:1) nach Verlängerung beim 1. FC Köln eine 1:0-Führung. Keine Blöße gab sich Schalke 04 vor dem Revierderby am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund. Die Königsblauen siegten 3:2 (3:0) beim 1. FC Nürnberg.

Den krisengeschüttelten VfL Wolfsburg rettete Torjäger Mario Gomez. Der Nationalspieler sicherte dem Bundesliga-16. mit seinem Treffer einen mühsamen 1:0 (0:0)-Sieg beim Zweitliga-Dritten 1. FC Heidenheim.

Nico Hillenbrand (32.) besiegelte das Darmstädter Pokal-Aus. Während der Tabellen-13. der Regionalliga Südwest mit seinen Feierabend-Kickern den größten Erfolg der Vereinsgeschichte feierte, verspielten die finanziell nicht eben auf Rosen gebetteten Lilien die DFB-Prämie für den Achtelfinaleinzug in Höhe von rund 500.000 Euro.

Der vier Minuten zuvor eingewechselte Jhon Cordoba (68.) brachte Mainz in Führung. Sercan Sararer (79.) glich für den Zweitligisten aus, ehe Veton Berisha (90.) den Bundesligisten aus dem Wettbewerb kickte.

Kapitän Philipp Lahm (2.) und Julian Green (41.) trafen vor der Pause für die Bayern. Der Augsburger Ja-Cheol Koo (48.) und Weltmeister Thomas Müller (57.) scheiterten vom Elfmeterpunkt, ehe Dong-Won Ji (68.) verkürzte. David Alaba sorgte erst in der Nachspielzeit für die Entscheidung (90.+3).

Marcel Risse (36.) und Torjäger Antony Modeste (91.) drehten für Köln nach einem frühen Rückstand durch Benjamin Hübner (8.) das Spiel.

Jewgeni Konopljanka (20., 45.) und Klaas-Jan Huntelaar (31) brachten Schalke schon zur Halbzeit mit 3:0 in Führung. Abdul Rahman Baba traf ins eigene Netz (59.), Tobias Kempe für den Club per Foulelfmeter (68.).

Gomez ließ kurz nach der Pause (49.) die Wolfsburger endlich wieder jubeln, die zuletzt Ende August (2:0 in Augsburg) gewonnen hatten. Es war für den 31-Jährigen nach seiner anfänglichen Durststrecke das zweite Tor im zweiten Spiel nacheinander.

Schon nach gut einer Viertelstunde war für Fortuna Düsseldorf das Pokal-Aus besiegelt. Im Zweitligaduell beim Bundesliga-Absteiger Hannover 96 lag der Pokalsieger von 1979 und 1980 nach 16 Minuten bereits mit 0:4 zurück, nach 90 Minuten hieß es 1:6 (1:5). Da hatte Lukas Schmitz schon längst den Platz nach einer Roten Karte (76.) verlassen.

Am Dienstag waren bereits Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen, der SC Freiburg und der FC Ingolstadt ausgeschieden.