Pokal: Russ erstmals seit knapp zehn Monaten im Eintracht-Kader

erschienen am 28.02.2017



Defensivspieler Marco Russ steht am Dienstagabend im Pokal-Viertelfinale gegen Arminia Bielefeld (18.30 Uhr/Sky) nach knapp zehnmonatiger Leidenszeit wieder im Kader des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Der 31-Jährige war im vergangenen Jahr an Krebs erkrankt, er musste deshalb zweimal eine Chemotherapie über sich ergehen lassen.

"Wir freuen uns alle. Er kriegt Einsatzminuten, wenn es nötig sein sollte", sagte Eintracht-Trainer Niko Kovac vor dem Anpfiff am Sky-Mikrofon.

Seit Anfang des Jahres trainiert Russ wieder mit der Mannschaft. Sein letztes Pflichtspiel war das Relegations-Hinspiel am 19. Mai 2016 gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg.