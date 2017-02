Pokal-Viertelfinale: ARD zeigt Bayern und BVB live

erschienen am 09.02.2017



Wie im Achtelfinale werden auch im Viertelfinale des DFB-Pokals die Spiele von Bayern München und Borussia Dortmund live im Free-TV übertragen. Der Deutsche Fußball-Bund teilte am Donnerstag mit, dass die ARD am 28. Februar das Duell zwischen Drittligist Sportfreunde Lotte und dem BVB zeigt, einen Tag später geht im Ersten das Topspiel zwischen Pokal-Verteidiger Bayern München und Schalke 04 über den Sender (Anpfiff jeweils 20.45 Uhr).

Zudem stehen sich im Viertelfinale Eintracht Frankfurt und Arminia Bielefeld (28. Februar/18.30 Uhr) sowie der Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach (1. März/18.30 Uhr) gegenüber. Bezahlsender Sky zeigt sämtliche vier Begegnungen der kommenden Runde live.