Pokalreform: Grindel geht von Duellen "David gegen Goliath" aus

erschienen am 08.05.2017



DFB-Präsident Reinhard Grindel hat selbst für den Fall einer möglichen Pokalreform erneut die Fortführung der klassischen Duelle "David gegen Goliath" in Aussicht gestellt. "Ich gehe fest davon aus, dass es bei diesem Grundsatz bleiben wird", sagte Grindel dem Fachmagazin kicker. "Viele Vereinsvertreter aus dem Profibereich" hätten ihm berichtet, dass der Pokalreiz in "dem besonderen Modus 'Klein gegen Groß' liegt."

Für den Modus ab der Saison 2019/20 (bis dahin laufen die TV-Verträge) war immer wieder ein Freilos für die Topklubs in (mindestens) der ersten Runde ins Spiel gebracht worden - ein Vorschlag, der vor allem im Amateurlager auf großen Widerstand stößt.

"Wie wir diesen Modus spielen und wann wir ihn spielen, ist Gegenstand des anstehenden Spitzengesprächs", sagte Grindel. Der Boss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zeigte sich aber zuversichtlich, "dass die Ligaspitze mit Reinhard Rauball und Christian Seifert in die Vereine hineinhört und wir uns verständigen werden."