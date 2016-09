Pokalsieger HC Leipzig auf Kurs Champions League

erschienen am 09.09.2016



Die Handball-Frauen des HC Leipzig haben Kurs auf die Champions League genommen. Der deutsche Pokalsieger setzte sich im Halbfinale des Qualifikationsturniers in San Sebastian am Freitag gegen den wei├črussischen Meister HC Gomel mit 29:18 (13:6) durch. Leipzig trifft damit am Samstag (18.30 Uhr) im Finale entweder auf den spanischen Champion Amara Bera Bera oder Hypo Nieder├Âsterreich.

Nur der Sieger des Qualifikationsturniers darf an der Champions League teilnehmen. Im Falle einer Niederlage im Endspiel w├╝rde Leipzig in der dritten Runde in den EHF-Cup einsteigen.

Karoline Kudlacz-Gloc mit sieben sowie Alexandra Mazzucco und Sakia Lang mit jeweils f├╝nf Treffern waren die besten Werferinnen beim HC, der lediglich beim 0:1 einmal zur├╝cklag. Dank einer stabilen Abwehr bauten die Leipzigerinnen ihre F├╝hrung aus und siegten letztlich souver├Ąn.