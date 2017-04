Politische Spannungen: IJF verlegt Junioren-WM von Nordkorea nach Zagreb

erschienen am 26.04.2017



Die diesjährige Junioren-WM im Judo findet aufgrund der politisch angespannten Lage nicht wie geplant in Nordkorea statt. Wie der Weltverband IJF am Mittwoch mitteilte, werden die für Oktober angesetzten Nachwuchs-Titelkämpfe wegen der derzeit "alarmierenden Situation" stattdessen in Kroatiens Hauptstadt Zagreb ausgetragen.

Mehrere Nationen seien in Sorge an den Weltverband herangetreten, einige hätten sogar ihre Teilnahme abgesagt. Laut IJF gehe es bei der Entscheidung vor allem um Sicherheitsrisiken, aber auch um die eingeschränkte Erreichbarkeit der Hauptstadt Pjöngjang sowie die erschwerten Kommunikationsmöglichkeiten.