Politische Spannungen: Spiel zwischen Nordkorea und Malaysia abgesagt

erschienen am 10.03.2017



Das Qualifikationsspiel für den Asien Cup 2019 zwischen den Fußball-Nationalmannschaften aus Nordkorea und Malaysia ist wegen anhaltender politischer Spannungen abgesagt worden. Die Partie auf dem Weg zur Endrunde in den Vereinigten Arabischen Emiraten hätte am 28. März stattfinden sollen, "ein neuer Termin wird zeitnah verkündet", teilte die asiatische Konföderation AFC am Freitag mit.

Hintergrund der angespannten Situation zwischen den einst vertrauten Länder ist der Tod von Kim Jong Nam, einem Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un. Er war Mitte Februar am Flughafen von Kuala Lumpur vergiftet worden und starb später im Krankenhaus. Nordkorea lastet Malaysia den Mord an.