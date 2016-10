Polizei: Vereinzelte Ausschreitungen rund um 171. Revierderby

erschienen am 29.10.2016



Rund um das 171. Revierderby zwischen den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und Schalke 04 (0:0) ist es am Samstag zu vereinzelten Ausschreitungen gekommen. Wie die Bundespolizei berichtete, wurden mehrere Sonderzüge von Fans der Königsblauen beschädigt, unter anderem wurden Scheiben eingeschlagen. Bei der Ankunft am Dortmunder Hauptbahnhof wurde Pyrotechnik gezündet.

Nach Angaben der Dortmunder Polizei gab es auch am Signal Iduna Park Zwischenfälle. Vor dem Spiel warfen Schalker Problemfans Flaschen auf Polizisten, nach dem Abpfiff versuchten vermummte Dortmunder Ultras, eine Polizeikette zu durchbrechen. Sie wurden mit Schlagstöcken und Pfefferspray zurückgedrängt und nach der Abreise der Gästefans in die Innenstadt eskortiert.

Über etwaige Festnahmen und Verletzte konnte die Polizei auf SID-Anfrage am Samstagabend noch keine Auskunft geben.