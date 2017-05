Polizeibericht: Alkoholwert von Woods bei 0,0 Promille

erschienen am 31.05.2017



Golf-Superstar Tiger Woods war am Montagmorgen bei seiner Festnahme nach einer allgemeinen Verkehrskontrolle nicht alkoholisiert. Dies geht aus dem Polizeibericht hervor. Bei der Atemalkoholbestimmung wurde ein Wert von 0,0 Promille ermittelt. Woods sei sehr kooperativ gewesen, habe aber sehr langsam und undeutlich geredet, hieß es in der Mitteilung.

Der 14-malige Major-Gewinner Woods war um 3.00 Uhr Ortszeit von einer Polizeistreife in der Nähe seines eigenen Restaurants "The Woods" in Jupiter/US-Bundesstaat Florida angehalten worden. Der 41-Jährige wurde ins Palm Beach County Gefängnis eingeliefert, dreieinhalb Stunden später aber wieder auf freien Fuß gesetzt.

Woods, der von den Ordnungshütern schlafend am Steuer vorgefunden wurde, hatte den Vorfall mit einer heftigen Reaktion auf Medikamente erklärt und tiefe Reue gezeigt. Alkohol sei nicht im Spiel gewesen, sagte Woods, nun wurde dies bestätigt.