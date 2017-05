Porto entlässt Trainer Nuno Espírito Santo

erschienen am 22.05.2017



Nach der vierten Saison in Serie ohne Titel hat sich der frühere portugiesische Serienmeister FC Porto von seinem Trainer Nuno Espírito Santo getrennt. Das bestätigte der Klub am Montagabend. Der ehemalige Torwart hatte sein Amt erst zu Beginn der abgelaufenen Saison angetreten.